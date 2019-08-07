Защита Сосновской, которую ударили в живот при задержании, потребует возбудить дело против полицейских

Защита активистки Дарьи Сосновской, которую полицейские при задержании ударили кулаком в живот, обратится в Следственный комитет России с требованием возбудить против этих сотрудников уголовное дело. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Татьяна Молоканова.

По ее словам, Сосновская «не выкрикивала лозунги, не держала плакаты, только лишь возмутилась задержанием инвалида, после чего была грубым образом задержана». «Дарье заломали руки, с нее упали очки, она попросила их поднять, но ее еще сильнее скрутили. Очки подняли, но не отдали. Затем сотрудник полиции уронил дубинку, ударил Дарью в живот, и ее потащили в автозак», — рассказала Т.Молоканова.

Она добавила, что на входе в автозак Сосновской нанесли удар по голове, а затем бросили на сотрудника полиции, который находился внутри.

Как уточнила адвокат, в задержании участвовали 7 полицейских, они «не предъявили служебных удостоверений и никак не представились».

«Сегодня Сосновская почувствовала себя очень плохо: у нее болит живот и голова. В данный момент она находится в травматологическом отделении. Дальше мы планируем обращаться в СКР с заявлением об установлении личности этих сотрудников полиции и привлечении их к ответственности по ст.286 УК РФ за превышение должностных полномочий», — подчеркнула Т.Молоканова.

Она также сообщила, что в отношении Сосновской составлен протокол по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ – «Нарушение порядка проведения митинга». Суд над ней состоится 13 августа.

Видео задержания Дарьи Сосновской вызвало широкий общественный резонанс.