Суд отказался заочно арестовывать попавшего в реанимацию режиссера, обвиняемого в массовых беспорядках

Судья отметила, что дело можно рассмотреть в отсутствии фигуранта, только если он объявлен в розыск.

Совсем непонятно каким образом будет развиваться дело Дмитрия Васильева, — сказал его адвокат Александр Зинуров. Зинуров добавил, что предположить с какими требованиями вернется следователь можно будет только после заключения врачей.

Вчера Дмитрий Васильев был госпитализирован из изолятора в реанимацию после резкого повышения уровня сахара в крови. При задержании у режиссера, страдающего сахарным диабетом, забрали инсулин. Васильев – 13 фигурант дела о массовых беспорядках, возбужденного после акции 27 июля.