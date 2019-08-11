Гонконгских пилотов, принимавших участие в акциях протеста, отстранили от полетов

Такое решение связано с давлением Китая. Между тем, демонстрации на острове продолжаются.

Главная авиакомпания Гонконга Cathay Pacific отстранила от работы пилота, задержанного в ходе антиправительственных протестов. Его имя не называется, но известно, что он был в числе примерно 40 человек, которым предъявлены обвинения в массовых беспорядках. Помимо этого, другие сотрудники авиакомпании, заподозренные в радикальных настроениях, перестанут обслуживать рейсы в материковый Китай. Такое требование ранее выдвинули авиационные власти КНР, объяснив его мерами безопасности.

Между тем, в Гонконге сегодня снова вышли на улицы тысячи демонстрантов. О разгоне протестующих не сообщается. Акции продолжаются уже больше двух месяцев, поводом для них стал законопроект о выдаче из Гонконга в материковый Китай подозреваемых в преступлениях.

Последние крупные беспорядки в Гонконге произошли 5 августа: полиция применила против протестующих слезоточивый газ.