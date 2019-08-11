Великобритания после выхода из Евросоюза намерена задействовать так называемую «поправку Магнитского»

Об этом написал министр иностранных дел Доминик Рааб на страницах газеты Санди Телеграф. Сама поправка к новому закону о санкциях была принята парламентом еще прошлой весной, но до сих пор не вступила в силу. Британский вариант законопроекта соответствует одноименному документу, принятому в США. Он позволяет замораживать активы иностранных чиновников, причастных к коррупции и нарушениям прав человека.