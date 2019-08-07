Правозащитники пытаются найти информацию о полицейском, ударившим в живот девушку на вчерашней акции

Глава группы «Агора» Павел Чиков объявил в Твиттере о вознаграждении за эти сведения в размере ста тысяч рублей.

Сейчас пострадавшая Дарья Сосновская обратилась за помощью к врачам, — рассказала «Эху Москвы» ее адвокат Татьяна Молоканова. После медосмотра Сосновская намерена обратиться в Следственный комитет с требованием привлечь сотрудников полиции к уголовной ответственности по статье о превышении должностных полномочий.