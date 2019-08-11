Москва впервые за восемь лет может обогнать Эр-Рияд по золотовалютным резервам

В таком случае, сообщает Блумберг, Россия займет четвертое место в соответствующем рейтинге. Как отмечает агентство, Кремль строго ограничил бюджет и продолжает сохранять профицит на фоне опасения возможного введения новых санкций. В тоже время Саудовская Аравия тратит резервы на расходы социальной сфере.

На этой неделе цена нефти марки Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель. Однако бюджет России рассчитан исходя из стоимости барреля около 40 рублей.