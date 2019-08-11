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16:32, 11 августа 2019

В Татарстане из-за утечки опасно вещества перекрыли федеральную трассу

Автоцистерна, перевозившая из Бельгии в Татарстан тригонокс была вынуждена остановиться после поломки холодильной установки — опасное вещество начало испаряться. Об этом сообщает региональное МЧС. Экстренные службы привезли песок, чтобы оградить цистерну. Все проезжающие мимо автомобили пустили в объезд.

Триогнокс от сильного трения и удара может взорваться. При попадании в организм человека действует на центральную нервную систему.



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