В Татарстане из-за утечки опасно вещества перекрыли федеральную трассу

Автоцистерна, перевозившая из Бельгии в Татарстан тригонокс была вынуждена остановиться после поломки холодильной установки — опасное вещество начало испаряться. Об этом сообщает региональное МЧС. Экстренные службы привезли песок, чтобы оградить цистерну. Все проезжающие мимо автомобили пустили в объезд.

Триогнокс от сильного трения и удара может взорваться. При попадании в организм человека действует на центральную нервную систему.