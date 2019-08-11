Фигурант «болотного дела» Алексей Полихович был задержан этой ночью людьми в штатском

Это произошло после того, как он выступал на митинге на проспекте Сахарова. Об этом «Эху Москвы» рассказала координатор правовой помощи сайта «ОВД Инфо» и коллега Полиховича Алла Фролова.

За использование нецензурной лексики на митинге Полиховичу грозит до пятнадцати суток ареста. По последним данным, к нему в отделение отказываются пустить адвоката.

Вчерашний митинг за свободные выборы и против политических репрессий на проспекте Сахарова стал крупнейшим за последние годы. На него пришло около 60 тысяч человек. Уже после акции, во время прогулки по городу, полиция задержала порядка 250-ти участников.