Правозащитники объявили вознаграждение за сведения о личности полицейского, ударившего в живот девушку вчера на акции

Руководитель группы «Агора» Павел Чиков написал в своем Твиттере, что заплатит за данные о бойце 2-го оперативного полка столичного управления МВД 100 тысяч рублей. Накануне, после акции на проспекте Сахарова, в Сети распространилось видео задержания Дарьи Сосновской, на котором видно, что один из силовиков в маске бьет ее кулаком в живот. Ролик вызвал широкий общественный резонанс. Известно, что на девушку составлен административный протокол. Ее осматривают медики.