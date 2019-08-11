Пятеро сотрудников конструкторского бюро из Сарова погибли во время взрыва в Архангельской области на этой неделе

Пятеро сотрудников конструкторского бюро из закрытого города Саров Нижегородской области погибли во время взрыва в Архангельской области в середине этой недели. Все они – сотрудники Всероссийского ядерного центра. В Сарове объявлен траур. Он будет действовать до конца завтрашнего дня.

В ночь на субботу госкорпорация Росатом впервые признала, что взрыв в Архангельской области произошел на установке с источником радиации. Пятеро сотрудников погибли, еще трое получили травмы и ожоги разной степени тяжести. В заявлении Росатома, как и в комментарии Минобороны, говорилось, что авария случилась при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Ранее эксперты предполагали, что в Белом море могли проходить испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».