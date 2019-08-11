Сотрудники следственного комитета пришли с обыском к члену партии «Яблоко» Валерию Костенку

Об этом «Эху Москвы» рассказал незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Кирилл Гончаров, в штабе которого Костенок работал. Гончаров отметил, что его сотрудника уже осудили после задержания 27 июля на Трубной площади по административной статье, а теперь вменяют участие в массовых беспорядках. Сейчас телефон Валерия Костенка не отвечает. К нему едет адвокат.

На сегодняшний день в списке фигурантов дела о массовых беспорядках, возбужденного после акции за честные выборы 27 июля, тринадцать человек. 12 из них арестованы, еще одного – телережиссера Дмитрия Васильева – собирались арестовать сегодня, однако Басманный суд вернул следствию ходатайство об аресте из-за того, что Васильев попал в реанимацию. Он оказался в тяжелом состоянии после того, как следователь запретил ему взять в камеру инсулин.