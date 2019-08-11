Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламировать «незаконные массовые мероприятия» на YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламировать «незаконные массовые мероприятия» на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

По имеющейся у Роскомнадзора информации, некоторые структуры, у которых есть YouTube–каналы, приобретают у видеохостинга разные рекламные инструменты, в том числе push-уведомления, для распространения информации об акциях, которые, как считает надзорное ведомство, якобы направлены «на срыв выборов федерального и регионального значения». Отмечается, что получают такие уведомления, в том числе, пользователи, не подписанные на каналы данных структур. В письме Google, размещенном на сайте Роскомнадзора, ведомство предупреждает, что «в случае непринятия мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию». Стоит отметить, что в официальном пресс-релизе госоргана массовые мероприятия называются «несанкционированными», в скобочках уточняется «незаконные». При этом в федеральном законе такого понятия нет. Там говорится только о процедуре согласования акций.

Ранее МИД России обвинил «Дойче велле» в попытке вмешательства во внутренние дела страны из-за публикации в соцсетях о протестах в российской столице.