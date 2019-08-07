Полиховичу вменяется «мелкое хулиганство» за использование нецензурных выражений в выступлении на митинге 10 августа

Задержанному активисту Алексею Полиховичу вменяется статья 20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство» за использование нецензурных выражений в выступлении на митинге на проспекте Сахарова 10 августа. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Светлана Сидоркина.

Она уточнила, что максимальное наказание по данной статье предусматривает 15 суток ареста.

Полихович был задержан людьми в штатском около 2 часов ночи после того, как вышел с работы в «ОВД-Инфо». Координатор правовой помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова уточнила в эфире «Эха Москвы», что его доставили в ОВД «Красносельское». Она не исключила, что помимо адвоката его посетят еще и члены Общественной наблюдательной комиссии.