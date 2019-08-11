Аспирант Петербургского университета ИТМО в шестой раз подряд выиграл международный турнир Google по программированию

Аспирант Петербургского университета ИТМО в шестой раз подряд выиграл международный турнир компании Google по программированию. В университете отметили, что Геннадий Короткевич – единственный программист, которому удалось добиться таких результатов на Google Jаm championship. 24-летний Короткевич родом из белорусского Гомеля, и сейчас он один из самых титулованных программистов в мире. Он выигрывал турниры в компании Фейсбук, IВМ, Яндекс и Мэйл.ру Групп. Турнир Google прошел в конце этой недели в Сан-Франциско.