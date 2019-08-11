Жителям Новосибирска запретили снимать на мобильные телефоны Кубок Стэнли, который будет выставлен в городе 19 августа. Трофей привезет воспитанник клуба «Сибирь», ныне нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Желающим увидеть кубок сообщили, что фотографии могут сделать только специально привлеченные фотографы. Личные мобильные и фотокамеры использовать нельзя. Это делается, чтобы через фотозону прошло как можно больше людей, — утверждается в инструкции для болельщиков, опубликованной на официальном сайте хоккейного клуба «Сибирь».