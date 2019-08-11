Фигуранта «Болотного дела» Алексея Полиховича задержали минувшей ночью после вчерашнего митинга на проспекте Сахарова

Об этом сообщает сайт ОВД Инфо. Полиховичу вменяется мелкое хулиганство. Предположительно, из-за его выступления на вчерашней акции. Он, в частности, говорил, что силовики научились бить людей и потом жаловаться в судах, как им было больно от брошенного пластикового стаканчика. Алексей Полихович был осужден по делу о событиях на Болотной площади в мае 2012 года. Он был условно-досрочно освобожден в 2015 году.