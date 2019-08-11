Роскомнадзор требует от компании Google запретить ролики о несанкционированных акциях в ЮТьюбе

Ведомство называет это рекламой незаконных мероприятий. Если Google не примет меры, это будет расцениваться как вмешательство в суверенные дела государства, может последовать адекватный ответ, — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Накануне в Москве прошел очередной массовый митинг за свободные выборы и против политических репрессий. Он был согласован с властями. По данным «Белого счетчика», участвовали до 60 тысяч человек. после окончания акции около полутора тысяч человек отправились в район администрации президента, где силовики, местами крайне жестко, задерживали людей. В отделения были отправлены больше 250 человек.