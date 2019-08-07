Паблик «Омбудсмен полиции»: Многие представители полиции приветствуют жестокое обращение с участниками уличных акций

Многие представители правоохранительных органов положительно оценивают жестокое обращение с участниками уличных акций. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель паблика «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте» Владимир Воронцов.

По его словам, к такому выводу можно прийти, если изучить реакцию на записи с этими событиями на его ресурсе.

«Вообще среди полицейских существует ностальгия по времена милиции, когда можно было просто безнаказанно избивать кого захочешь. Также существует стереотип мышления, что априори все, кто пришел на любую массовую акцию, — это враги, без выяснения обстоятельств. Не у всех, но в большом количестве», — сказал В.Воронцов.

В качестве примера он привел реакцию на вчерашнюю публикацию о нанесении полицейским удара в живот женщине. «К моему глубокому сожалению, большое количество сотрудников отнеслись к этому одобрительно, что так и надо», — уточнил В.Воронцов.

При этом он отметил, что «когда в отношении самих полицейских нарушаются права их руководителями в области трудовых отношений, они говорят, что начальник ведет себя плохо, однако в противостоянии «полицейский — рядовой гражданин» они априори встают на сторону первых, что бы ни произошло». «Это шаблонное мышление, противником которого я выступаю», — подчеркнул В.Воронцов.

Вместе с тем он напомнил, что «для полицейских установлены ограничения на публичные высказывания, суждения и оценки деятельности государственных органов». «Если сотрудник публично высказывает нелояльность, это может быть основанием для его увольнения. Поэтому те, кто не поддерживает такие действия, законом лишены возможности сказать об этом вслух», — заключил В.Воронцов.