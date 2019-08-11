Водители гаража правительства Хакасии отказались возить вице-губернатора, выброшенного из служебной машины

Об этом сообщил в Фейсбуке экс-руководитель администрации главы региона Владислав Никонов. По его словам, в гараже состоялось стихийное собрание. Водители говорили, что с чиновником работать не хотят. Один из них пообещал научить вице-губернатора с уважением относиться к людям.

На этой неделе в Хакасии заместителя губернатора региона Константина Харисова выбросил посреди степи его водитель. Поводом стало хамское поведение чиновника: он сначала не позволил водителю своего служебного автомобиля сесть рядом за столиком в кафе, а затем по дороге продолжил отчитывать водителя. В итоге Харисову, оставшемуся одному посреди поля, пришлось добираться домой на попутках.