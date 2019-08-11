В Москве сотрудники Следственного комитета пришли с обыском к члену партии «Яблоко» Валерию Костенку

Сам Костенок, который является сотрудником штаба кандидата в Мосгордуму Кирилла Гончарова, сказал сайту «МБХ-Медиа», что прямо сейчас ломают дверь в его квартиру. Следователь говорит, что не может ждать адвоката Костенка из-за установки сверху.

Валерий Костенок был задержан 27 июля на Трубной площади во время акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Именно с этими событиями он связывает сегодняшнее вторжение сотрудников СК.