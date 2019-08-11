Басманный суд Москвы отказался арестовывать фигуранта дела о массовых беспорядках Дмитрия Васильева

В минувшую пятницу телережиссер был задержан как подозреваемый по так называемому «московскому делу», возбужденному после акции протеста 27 июля. В субботу Васильев попал в реанимацию – после того, как следователь не позволил ему взять в камеру инсулин. Несмотря на тяжелое состояние подозреваемого, прокурор сегодня в суде потребовал арестовать Васильева. Адвокаты просили этого не делать. В итоге ходатайство об аресте было возвращено. Теперь непонятно, как будет развиваться это дело, — сказал адвокат Дмитрия Васильева Александр Зинуров.

Он добавил, что предположить, с какими требованиями вернется следователь, можно будет только после появления заключения врачей.