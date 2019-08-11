Правозащитники ищут девушку, которую ударил полицейский во время разгона вчерашней протестной прогулки в центре Москвы

Видео, на котором мужчина в маске бьет задержанную в живот, вызвало большой резонанс.

О поиске пострадавшей девушки объявил в своем «Твиттере» глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, контакты задержанной необходимы для того, чтобы найти ударившего его человека.

На видеозаписи, сделанной вчера вечером на улице Забелина, видно, как двое мужчин в форме, масках, касках и с полицейскими шевронами тащат к автозаку светловолосую девушку, которая пытается сопротивляться. Один из сотрудников хотел подобрать упавшую на асфальт дубинку, но ему не удалось это сделать из-за задержанной. После этого полицейский резко ударил девушку кулаком в живот в район печени, подобрал дубинку и продолжил тащить пострадавшую к автозаку. В конечном счете задержанную, несмотря на сопротивление, затолкали в автобус. Происходящее снимали сразу несколько человек, в том числе с профессиональными камерами, поэтому московская полиция, вероятно, могла бы установить личность сотрудника, допустившего превышение полномочий.

Видеозапись избиения вызвала резкую реакцию в соцсетях: пользователи возмущаются непропорциональными применением силы и требуют найти полицейского.