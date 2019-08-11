Роскомнадзор требует от Google запретить рекламу незаконных акций в YouTube
Роскомнадзор направил в компанию Google письмо с требованием прекратить использование видеохостинга YouTube («Ютьюб») для рекламирования незаконных акций. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ведомства.
«Роскомнадзор направил в адрес компании Google письмо с требованием принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных (незаконных) массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube», — говорится в сообщении.