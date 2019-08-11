Зарубежные силы с помощью YouTube манипулировали митингующими в Москве

Зарубежные силы на акции 10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона. Об этом говорится в заявлении председателя временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, поступившем в воскресенье в ТАСС.