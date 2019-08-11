В Норвегии полиция расследует как попытку теракта стрельбу в мечети в пригороде Осло

В ведомстве рассказали, что судя по высказываниям в Интернете, обвиняемый поддерживал правые идеи и, в частности, хвалил Видкуна Квислинга – главу норвежского правительства в период нацистской оккупации. Стрельба произошла в минувшую субботу. Пострадал один человек. 20-летнего преступника обезвредили прихожане. Он задержан. Дома у молодого человека нашли тело женщины, с которой, по данным полиции, его связывали близкие отношения.