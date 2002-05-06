Басманный суд Москвы отказался арестовывать фигуранта дела о массовых беспорядках Дмитрия Васильева, который после задержания попал в реанимацию. Об этом сообщает корреспондент «Эха Москвы». Следователь просила отложить заседание, ссылаясь на врача, который счел, что Васильев не может выступить в суде по состоянию здоровья. Прокурор настаивал, что ходатайство можно рассмотреть и без подозреваемого. Адвокаты просили этого не делать.

В результате судья Ирина Вырашева вернула ходатайство, сославшись на то, что заочный арест возможен лишь в случае, если подозреваемый находится в розыске. Адвокат Васильева Татьяна Прилипко предположила, что с ходатайством об аресте следствие больше не выйдет. Она также добавила, что Васильеву не продлили задержание. Таким образом меры пресечения у фигуранта сейчас нет.

Дмитрий Васильев стал 13-м фигурантом так называемого «московского дела», возбужденного после акции протеста 27 июля. Его задержали в пятницу, а в субботу Васильев, страдающий сахарным диабетом, попал в реанимацию. Это случилось после того, как следователь распорядился изъять у него инсулин.