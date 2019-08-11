Украина возмущена поездкой российского президента в Крым

В Киеве по-прежнему считают полуостров оккупированным Россией.

Протест Москве выразил украинский МИД. Внешнеполитическое ведомство назвало вчерашнюю поездку президента Путина в Крым «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Никакие вояжи российских чиновников не способны изменить статус этих территорий, определённый Конституцией и законами страны, добавили в МИДе. Крым в заявлении ведомства назван «временно оккупированным регионом Украины». Путин в Севастополе вчера посетил байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» во главе с Александром Залдостановым, известным как Хирург. Глава страны приехал на него за рулём мотоцикла «Урал» вместе с крымскими чиновниками. Путин также посмотрел спектакль по пьесе митрополита РПЦ Тихона Шевкунова. Поездка главы страны совпала с крупнейшей в нашем городе за последние годы акцией — митингом за честные выборы и требованием прекратить так называемое «московское дело» о якобы массовых беспорядках. На акции люди скандировали, в том числе, лозунг «Россия без Путина».

Путин второй раз уехал из Москвы во время массовых протестов в городе. 27 июля, когда в столице задержали почти 1400 человек, президент осматривал затонувшую во время войны подлодку на дне Финского залива.