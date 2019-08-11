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14:02, 11 августа 2019

Фигуранта «болотного дела» Алексея Полиховича задержали после выступления на проспекте Сахарова

Ночью его забрали люди в штатском, — сообщает сайт «ОВД-Инфо». Он связывает задержание с тем, что Полихович говорил накануне со сцены во время акции за свободные выборы и против политических репрессий. Полихович обращался к почти 60-ти тысячам собравшихся на проспекте Сахарова.

Алексей Полихович был осужден после событий на Болотной площади в мае 2012 года и освобожден условно-досрочно в 2015 году. Сейчас он является сотрудником «ОВД-Инфо».



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