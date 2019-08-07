Басманный суд Москвы отказался заочно арестовывать попавшего в реанимацию Дмитрия Васильева

Об этом сообщает корреспондент «Эха Москвы», который побывал на заседании суда. Телережиссера Дмитрия Васильева обвиняют в участии в массовых беспорядках после акции протеста 27 июля. Он стал 13-м фигурантом так называемого «московского дела». Задержание силовики проводили в пятницу вечером. В субботу Васильев попал в реанимацию из-за повышения уровня сахара в крови. Врачи не исключали возможности развития отека мозга. Причиной такого состояния стало то, что следователь изъял у Васильева жизненно необходимый ему инсулин.

Как будут развиваться события дальше, пока непонятно, — сказал после сегодняшнего заседания в Басманном суде адвокат Дмитрия Васильева Александр Зинуров.

Источник «Эха Москвы» в медицинских кругах сообщает, что сейчас состояние Дмитрия Васильева тяжелое, но стабильное. Уровень сахара в крови несколько снизился.