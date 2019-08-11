В Совете Федерации раскритиковали протест украинского МИДа, связанного с визитом Владимира Путина в Крым

Накануне президент России приехал на международное байк-шоу, организованное мотоклубом «Ночные волки». Он появился на территории полуострова на мотоцикле. В Киеве заявили, что этот визит, как и все предыдущие поездки российских руководителей, является грубым нарушением Москвой суверенитета и территориальной целостности Украины.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал заявление украинского МИДа жалкими попытками «застолбить» Крым, обреченными на провал, потому что возврата полуострова в состав Украины не будет, подчеркнул Джабаров в интервью РБК.