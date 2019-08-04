Басманный суд Москвы отказался заочно арестовывать попавшего в реанимацию телережиссера Дмитрия Васильева

Басманный суд Москвы отказался заочно арестовывать попавшего в реанимацию телережиссера, задержанного по делу о массовых беспорядках. Судья Ирина Вырашева постановила вернуть следствию ходатайство об аресте без рассмотрения.

Дмитрия Васильева, у которого сахарный диабет, задержали в минувшую пятницу. Он стал 13-м фигурантом так называемого «московского дела», возбужденного после акции протеста 27 июля. В субботу Васильев попал в реанимацию из-за резкого повышения уровня сахара в крови.

Это произошло после того, как при задержании у режиссера изъяли инсулин. Как сообщает из зала суда корреспондент «Эха Москвы», перед началом заседания перед журналистами появилась мать Васильева. Прежде чем ее увели родственники, она сказала следующие слова: «Если он останется без инсулина в СИЗО, умрет через пять дней. И хоронить его будет вся Москва».