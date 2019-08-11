Празднование Курбан-байрама на Храмовой горе в Иерусалиме обернулось столкновениями мусульман с полицией

Есть пострадавшие.

Более 80 тысяч мусульман пришли сегодня к мечети Аль-Акса в старом городе, чтобы отметить главный исламский праздник — день Жертвоприношения. Обычно в такие дни на Храмовую гору, которая является священным местом не только для мусульман, но и для иудеев, пускают только исповедующих ислам. Но в этом году праздник совпал с национальным днем траура еврейского народа. Поэтому евреи тоже попытались туда пройти. Полиция их не пускала. Кроме того, среди палестинцев ходили слухи о намерении израильских поселенцев взять штурмом мечеть Аль-Акса. Мусульман, собравшихся на Храмовой горе, призывали не расходиться и не позволить иудеям туда войти.

Как пишет издание «Джерузалем пост», у входа на территорию святыни началась потасовка между мусульманами и иудеями. В ситуацию вмешалась полиция. Чтобы рассеять толпу, силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также открыли огонь по арабам резиновыми пулями. Гору расчистили от мусульман и пустили туда евреев. Точных данных о числе пострадавших нет. Сообщается о четверых полицейских, нескольких иудеях и мусульманах. Агентство ВАФА также передает со ссылкой на медиков, о не менее 20 раненых палестинцах, в том числе одном подростке. Несколько арабов арестованы.

Еще один инцидент произошел на границе с Газой. Как сообщается в твиттере армии обороны Израиля, вооруженный террорист начал стрелять по военным. Они открыли ответный огонь. Нападавший был убит.