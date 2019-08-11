Два уголовных дела возбудили после оппозиционной акции в Петербурге

Одно из них по требованию полковника МВД, которому сказанию что у него нет совести.

Петербургская Полиция задержала почти участников акции за честные выборы, которая прошла на Невском проспекте. Кроме классических административных статей, которые вменяют протестующим, в этот раз появилось ещё два уголовных дела. Первое по статье хулиганство, его возбудили против молодого человека, который напал на оппозиционера Алексея Касаткина и распылил ему в лицо перцовый баллончик. Второе дело, как сообщил правозащитник динар Идрисов возбудили после заявления заместителя начальника полиции Петербурга по охране общественного порядка Виктора Борисенко. в нем он просил провести проверку в отношении активистки Марии Ивановой, которая во время задержания сказала силовику, что у него цитирую«совести нет». Борисенко посчитал это оскорблением, соответствующее уголовное дело и возбудили по статье оскорбление представителей власти. Впрочем реального тюремного срока она не предусматривает.

Всего в петербургской акции солидарности с Москвой приняло участие около 300 человек