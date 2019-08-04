После акции за честные выборы и против политических репрессий в Москве в отделы полиции отправлены более 250 человек

После новой акции за честные выборы и против политических репрессий в Москве в отделы полиции были отправлены более 250-ти человек. Такие данные приводит сайт «ОВД-Инфо». Митинг на проспекте Сахарова был согласован с властями. По данным «Белого счетчика», на акцию пришли до 60 тысяч человек. После митинга около полутора тысяч человек отправились в сторону Китай-город, в район администрации президента. Начались задержания, местами весьма жесткие.

Некоторые протестующие и прохожие, оказавшиеся в центре событий, пытались укрыться в ближайших зданиях, однако пускали их не везде.

Персонал элитного отеля Кустос в районе администрации президента не разрешил нескольким десяткам людей получить убежище. Почти всех задержал ОМОН.

Очевидцем вчерашних событий стала горничная, которая не захотела общаться под запись и предпочла скрыть своё имя. Женщина – ей почти под 60 лет — из другого региона России, о событиях последних недель в Москве ничего не знает. Поэтому ей было непонятно почему группа молодых людей — около 40-ка человек забежала в отель Custos в Лубянском проезде. Оно находится в глубине двора. По словам горничной, парни и девушки были испуганы, они то и дело оглядывались. Никаких лозунгов молодые люди не скандировали, вели себя предельно корректно, отметила женщина. Молодёжь разбежалась кто куда по пятиэтажному зданию. Следом вбежали ОМОНовцы в масках и начали задержания. Дубинки не применяли, но некоторым заламывали руки за спину, призналась горничная. Девушек не хватали, брали только парней. На вопросы что натворили, силовики не отвечали. Задержания шли минут 20, поскольку многие молодые люди рассредоточились на верхних этажах, кто-то даже закрылся в туалете. Горничная подтвердила, что одна из сотрудников отеля указала силовикам место, где спрятались несколько молодых людей. Но не видит в этом ничего плохого. Неизвестно что собирались делать вбежавшие сюда люди, может они украсть хотели что-то, полагает женщина. Между тем в интернете появилось видео вчерашних событий, на котором персонал помогает ОМОНу. Силовики заходят в здание, видят первого молодого человека, его сразу задерживают. Персонал указывает на других людей.

Омоновец: «Выходим отсюда, ребята, выходим. Выходим. Пойдём».

Сотрудница отеля: «Да там ещё наверх побежали».

Администратор: «На четвертом».

Омоновец: «Пойдём, четвёртый, пятый посмотрим. Выходим».

У горничной, с которой я пообщался, создалось впечатление, что ребята играли с ОМОНом в казаки-разбойники. По её словам, выйдя из отеля, один из подростков по телефону радостно кричал, что цитата «это было круто, мы убежали от ОМОна». Женщина добавила также, что отель Custos турецкий. По данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального элитным отелем владеет семья первого вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной, ответственной за столичные выборы всех уровней, в том числе и Мосгордуму.

Не пускали людей и в расположенный неподалеку бар Бамбуле. Сотрудник заведения Софья сказала «Эху Москвы», что бар всего лишь заботился о своих клиентах и в этом нет ничего плохого:

«Мы просто дверь закрыли и сразу же открыли — как толпа пробежала. И у нас люди нормально заходили. Не было никаких претензий. То, что на 5 минут дверь призакрыть – тут ничего страшного, мне кажется. Даже за границей так люди делают. А в России почему-то воспринимают это совсем по-другому. Дверь мы закрыли для того, чтобы обезопасить: люди приходят сюда отдыхать, попробовать вина и кухню».

Между тем, после вчерашних событий в Интернете пользователи ставили низкие оценки бару Бамбуле и оставляют о нем негативные отзывы. В то время, как грузинское кафе Хинкали Поинт, позволившее людям укрыться от ОМОНа, наоборот хвалят в Сети.