Басманный суд Москвы отказался рассматривать дело Дмитрия Васильева

Телережиссер стал фигурантом дела о массовых беспорядках. Сам Васильев сегодня не появился в суде. Перед началом заседания его защитник – член Московской коллегии адвокатов «Консул» Татьяна Прилипко – сказала «Эху Москвы», что причина – в состоянии здоровья.

Накануне Васильева доставили в больницу из-за резкого повышения уровня глюкозы в крови. Он страдает диабетом. Перед задержанием следователь Омаров изъял у него инсулин. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Президентский совет по правам человека проверит эту информацию, — сказал «Эху Москвы» глава СПЧ Михаил Федотов.

Дмитрий Васильев стал 13-м фигурантом так называемого «московского дела», возбужденного после акции протеста 27 июля.