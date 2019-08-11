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12:32, 11 августа 2019

Столичные власти: На фестивали на ВДНХ и в Парке Горького, организованных в день протеста, пришли 120 тысяч человек

Столичные власти утверждают, что на фестивали на ВДНХ и в Парке Горького, организованных в день протеста в Москве, пришли более 120 тысяч человек. Это данные московской мэрии. О проведении в эти выходные фестиваля Мит энд бит в парке Горького было объявлено несколько дней назад. он, как и организованный в прошлые выходные фестиваль «Шашлык Лайф», совпал с акцией оппозиции. Многие заявленные артисты отказались на фестивале выступать.



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