На Бориса Золотаревского, руководителя штаба кандидата в МГД Ивана Жданова, составляют административный протокол

На Бориса Золотаревского, руководителя штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова, составляют административный протокол. Ему вменяют организацию несогласованной акции. Об этом сообщает сайт МБХ Медиа. Золотаревского задержали накануне – сразу после выступления на митинге на проспекте Сахарова. В своей речи он призвал собравшихся прогуляться до Китай-города, где находится администрация президента.