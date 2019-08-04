Следствие просит арестовать телережиссера Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках после акции протеста 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда, который сегодня должен избрать меру пресечения. Адвокат Васильева, Татьяна Прилипко, сказала «Эху Москвы», что ее подзащитного в суде, скорее всего, не будет из-за состояния его здоровья. Васильева задержали в пятницу, а в субботу госпитализировали из-за резкого повышения уровня глюкозы в крови. Фигурант дела страдает сахарным диабетом. При задержании у него изъяли инсулин. После этого врачи не исключили возможности развития отека мозга.