Власти красноярского Ачинска после двух ЧП на военном полигоне выпустили предупреждение о новых взрывах

Они запланированы на следующей неделе.

На сей раз – это плановые промышленные взрывы. Их предстоит произвести 13, 14 ,15 и 16 августа на территории Мазульского известнякового рудника Ачинского глиноземного комбината, сообщает мэрия города. Отмечается, что взрывы на руднике являются стандартным процессом в работе карьера, их регулярно проводят для добычи горной массы. Власти просят местных жителей не волноваться и соблюдать спокойствие.

В Ачинском районе еще не успели прийти в себя от событий этой недели. В понедельник на складе боеприпасов близ села Каменка начались взрывы и пожар. Возгорание ликвидировали только на следующий день. Тогда один человек погиб, 14 пострадали. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч жителей. Но в пятницу вечером опять начались взрывы. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии при разминировании.

В Минздраве Красноярского края сообщили, что число пострадавших при повторных взрывах выросло до 17 человек, шестеро из них были госпитализированы.