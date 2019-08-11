На улице Забелина один из полицейских, задерживавших девушку, ударил ее кулаком в живот

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал в Твиттере, что сейчас ищет контакты этой девушки, чтобы оказать ей юридическую помощь и наказать полицейского.

Тем временем, в ОВД «Китай-город» составили протокол на начальника Штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова, Бориса Злоторевского, который вчера во время митинга на проспекте Сахарова призвал после акции направиться на прогулку. Как сообщает сайт «МБХ-Медиа», Золотаревскому вменяют организацию несогласованного мероприятия. Он находится в ОВД «Китай-город» и, по всей вероятности, останется там до суда, который состоится завтра.