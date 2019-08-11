Следователи и люди в штатском допросили задержанных после вчерашней акции за свободные выборы в Москве

Всего в отделения были отправлены 256 человек. В ОВД «Очаково» у задержанных принудительно брали отпечатки пальцев. В ОВД «Котловка» у людей отобрали телефоны. Люди в штатском, которые отказывались представляться, задавали вопросы задержанным в отделении полиции «Академический», — пишет сайт «ОВД-Инфо».

Митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и против политических репрессий прошел вчера на проспекте Сахарова. Он был согласован с властями. По данным «Белого счетчика», участвовали до 60 тысяч человек. После окончания митинга около полутора тысяч человек отправились в сторону администрации президента. Там их начали задерживать силовики. Телеканал «Дождь» разместил ролик, где видно, как люди в шлемах и балаклавах уводят под руки человека с ярко выраженной инвалидностью. Они делали это, несмотря на возмущение окружающих.

Проект «ОВД-Инфо» отмечает, что у молодого человека инвалидность II группы. В сообщении также говорится, что силовики дважды уронили его по пути.