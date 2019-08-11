На Храмовой горе в Иерусалиме произошли беспорядки во время празднования Курбан-байрама

Это были столкновения между собравшимися на молитву мусульманами и полицией. Как пишет агентство «Интерфакс», полиция вмешалась после того, как мусульмане вступили в конфликт с иудеями. Чтобы рассеять толпу, полицейские применяли светошумовые гранаты. Есть пострадавшие. Данных об их количестве пока нет. Местные СМИ отмечают, что в дни исламских праздников Храмовая гора обычно закрыта для посетителей, не исповедующих ислам. Но в этом году Курбан-байрам совпал с национальным днем траура еврейского народа – днем, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.