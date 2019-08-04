Заведения в районе Китай-города вчера по-разному вели себя во время вечерних событий

В частности, как рассказывали участники прогулки, их не пустили в кафе Ваmbule – перед ними закрыли дверь. Многие этим возмущены, и теперь в Интернете ставят этому заведению низкие оценки, пишут негативные отзывы. А вот находящееся рядом грузинское кафе Хинкали Point, по рассказам очевидцев, позволило вчера людям укрыться на его территории.

Бар «Bambule» на Солянке действительно закрывал двери при виде бегущих с митинга людей «в целях безопасности». Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сотрудница заведения Софья.

Раннее в интернете появились сообщения, что «Bambule» не пускал участников митинга, которых преследовала полиция. «Охранник закрывал дверь. Но когда гости заходили и выходили, открывал. Мы всех впускали. Охранник просто закрывал для того, чтобы сюда толпа не забежала. У нас приказ был такой, чтобы мы двери закрывали с целью обезопасить тех, кто отдыхал в заведении», — уточнила Софья.

Она затруднилась сказать, чей именно это был приказ. «Нам передали информацию: если толпа побежит, закрывать. Вчера так и произошло — люди бежали гурьбой. Мы просто дверь закрыли и сразу же открыли, как только толпа пробежала. Люди потом нормально заходили, не было никаких претензий», — подчеркнули в «Bambule».