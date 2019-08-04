В Басманном суде должно начаться заседание по избранию меры пресечения Дмитрию Васильеву

В Басманном суде Москвы должно начаться заседание по избранию меры пресечения фигуранту дела о массовых беспорядках Дмитрию Васильеву.

Вероятно, его самого в суде сегодня не будет из-за плохого состояния здоровья, — сказала в интервью «Эху Москвы» защитник Дмитрия Васильева, член Московской коллегии адвокатов «Консул» Татьяна Прилипко.

Режиссера Дмитрия Васильева, который был госпитализирован из-за диабета, скорее всего, не будет на сегодняшнем заседании Басманного районного суда Москвы по вопросу ареста в рамках дела о так называемых массовых беспорядках. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Татьяна Прилипко.

«Я звонила утром в справочную, мне сказали, что его состояние тяжелое. Думаю, что его не будет на заседании. Врачи просто не станут рисковать своей репутацией и свободой», — сказала она.

Д.Васильев стал 13-м фигурантом дела о якобы массовых беспорядках. Его задержали в пятницу, доставили в изолятор временного содержания, где допрашивали всю ночь.

Обвинения режиссеру телеканала «Доктор» не предъявили, но его не только не отпустили, но и отобрали инсулин, отметила адвокат Т.Прилипко. Из-за диабета Васильев постоянно носит инсулин с собой и физически не может находиться без него в изоляторе. В итоге режиссер попал в реанимацию, адвоката к нему не пустили. При этом с допуском следователей никаких проблем не возникло — они проводили допрос задержанного прямо в палате интенсивной терапии.

Дмитрия Васильева задержали в пятницу вечером из-за акции протеста 27 июля. Накануне его госпитализировали из-за резкого повышения уровня глюкозы в крови. У Васильева – сахарный диабет. При задержании у него изъяли инсулин.