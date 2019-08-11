Число пострадавших во время пятничных взрывов под Ачинском в Красноярском крае выросло до 17-ти человек

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. Ранее краевые власти говорили, что помощь понадобилась двенадцати местным жителям.

На этой неделе в воинской части под Ачинском были две серии взрывов. Во время первой (в понедельник) один человек погиб и пострадали тринадцать. Из ближайшего к воинской части поселка Каменка оба раза эвакуировали людей. Причем, и в понедельник, и в пятницу местные власти не сразу признавали факт взрывов. Так, два дня назад они объявили, что эвакуация проводится из-за ухудшения метеусловий.