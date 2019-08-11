В Басманном суде Москвы назначено заседание о мере пресечения Дмитрию Васильеву, задержанному после акции 27 июля

В Басманном суде Москвы на 11 часов назначено заседание о мере пресечения Дмитрию Васильеву, задержанному после акции протеста 27 июля. Телережиссер стал тринадцатым подозреваемым по делу о массовых беспорядках. Следствие собирается ходатайствовать о его аресте.

Дмитрия Васильева задержали в минувшую пятницу. Накануне ему потребовалась экстренная помощь врачей.

Режиссера научно-популярного телеканала «Доктор» задержали 27 июля в ходе акции за честные выборы. На него составили административный протокол и оштрафовали на 20 тысяч рублей, после чего отпустили. Однако в минувшую пятницу его вновь задержали уже по уголовному делу. Допрос продолжался до 5.30 утра. Обвинение ему так и не предъявили и отправили в изолятор временного содержания. При этом, у человека, страдающего сахарным диабетом, отобрали инсулин и глюкометр. В результате у него сильно подскочил сахар в крови. Его госпитализировали. Адвокатов к нему не пустили. Но допрос продолжился прямо в палате интенсивной терапии. «ОВД-Инфо» сообщал, что 43-летний Васильев находится в реанимации. У него диагностировали подозрение на отек мозга. По данным проекта, следователь пытался надавить на родственников, чтобы они отказались от адвоката Татьяны Прилипко.

Дмитрий Васильев снимает сериалы, документальное кино и программы. В частности, он был режиссером одной из серий фильма «Улицы разбитых фонарей».