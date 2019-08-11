Полиция Краснокаменска 8 часов пыталась открыть автомобиль с забаррикадировавшейся в нем женой помощника прокурора

Полиция Краснокаменска в Забайкальском крае минувшей ночью 8 часов пыталась открыть автомобиль с забаррикадировавшейся в нем женой помощника межрайонного прокурора. Об этом сообщает сайт Чита.Ру со ссылкой на источник. По его данным, полиция проводила операцию «Нетрезвый водитель». По дороге к дачам остановили автомобиль. Водителем оказалась супруга помощника прокурора Ивана Рябко. Ей предложили пройти освидетельствование. Женщина закрылась в машине, перелезла на заднее сиденье и уснула. Наряды полиции уехали около 8 утра. Женщина из машины так и не вышла. В МВД и прокуратуре комментировать ситуацию не стали.