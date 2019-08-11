Басманный суд Москвы, как ожидается, сегодня изберет меру пресечения Дмитрию Васильеву, задержанному после протестов 27 июля. Телережиссер стал фигурантом дела о массовых беспорядках. Его задержали в пятницу поздно вечером, а накануне экстренно госпитализировали. У Васильева сахарный диабет. При этом заболевании жизненно необходим инсулин. Препарат при задержании изъяли. В результате у Дмитрия Васильева резко повысился уровень глюкозы в крови. Врачи не исключили возможности развития отека мозга.

Сегодня в суде следствие собирается ходатайствовать об аресте Васильева.