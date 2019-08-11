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10:29, 11 августа 2019

Суд Москвы, как ожидается, сегодня изберет меру пресечения Дмитрию Васильеву, задержанному после протестов 27 июля

Басманный суд Москвы, как ожидается, сегодня изберет меру пресечения Дмитрию Васильеву, задержанному после протестов 27 июля. Телережиссер стал фигурантом дела о массовых беспорядках. Его задержали в пятницу поздно вечером, а накануне экстренно госпитализировали. У Васильева сахарный диабет. При этом заболевании жизненно необходим инсулин. Препарат при задержании изъяли. В результате у Дмитрия Васильева резко повысился уровень глюкозы в крови. Врачи не исключили возможности развития отека мозга.

Сегодня в суде следствие собирается ходатайствовать об аресте Васильева.



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