Почти миллиард мусульман во всем мире отмечают сегодня главный исламский праздник – Курбан-байрам

В этом году число празднующих в Москве может стать рекордным.

Главные торжества традиционно проходят в Московской соборной мечети на проспекте Мира. Там с раннего утра совершает торжественный намаз глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Ранее он опубликовал особое праздничное обращение к верующим. Российских мусульман поздравил с праздником и президент Владимир Путин. Он пожелал им мира, счастья и благополучия.

Всего празднества проходят на шести площадках города. Во многих мечетях молельные залы открылись еще до рассвета. Но все равно не все желающие смогли туда попасть. Вверующим приходится молиться на улице. Т.к. сегодня праздник совпал с выходным, народу особенно много. Столичным властям традиционно приходится к исламским торжествам перекрывать движение по прилегающим к мусульманским храмам улицам. Там невозможно не только проехать, но и пройти из-за разложенных прямо на асфальте ковриков и молящихся людях. Что касается ритуального забоя жертвенных животных, то для этого власти выделили 11 площадок в Подмосковье — в основном в сельской местности.

Официально праздничным днём в России Курбан-байрам является в Крыму, Адыгее, Башкирии, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстане и Чечне.