В российских колледжах открываются специальности, связанные с промышленными роботами

Об этом рассказала «Российской газете» министр просвещения Ольга Васильева. Она назвала работу, связанную со сборкой, установкой и запуском промышленных роботов, перспективной. При этом Васильева сказала, что в следующем году в колледжах и техникумах заметно обновится список специальностей. Около сотни будут исключены из перечня профессий.

По словам министра, за последние пять лет на эти специальности почти никто не поступал. В качестве примера Васильева назвала изготовителей эмалированной посуды, сушильщиков в бумажном производстве, радиооператоров и вышивальщиц.